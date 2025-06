Zakaj kruh poleti hitreje postane gumijast? Tu so 3 rešitve, ki dejansko delujejo

Še huje pa je, da se je vse skupaj iz hrustljave dobrote v razmočeno žalost spremenilo v pičlih 24 urah. Zakaj se to poleti dogaja hitreje kot pozimi? In kaj lahko naredimo, da rešimo zadevo?

Stvar smo raziskali, testirali in našli 3 rešitve, ki resnično delujejo.

Najprej odgovor na vprašanje: zakaj poleti kruh postane gumijast?

Razlog tiči v kombinaciji toplote in vlage, ki je poleti v naših kuhinjah veliko več kot v hladnejših mesecih. Visoka temperatura spodbuja hitrejšo retrogradacijo škroba – to je proces, pri katerem se škrobna zrnca v kruhu začnejo razgrajevati in ob tem vlečejo vlago vase.

Rezultat? Kruh postane gumijast, lepljiv na otip in izgubi tisto značilno elastičnost in skorjasto hrustljavost.

Če ga hranimo v plastični vrečki (kar večina počne), se težava še poslabša: vlaga iz kruha se kondenzira, nato se ponovno vsrka – in cikel "mokro-gumijasto" se ponavlja.

Kaj lahko torej storimo? Tukaj so 3 rešitve, ki se dejansko obnesejo:

1. Papir + platnena vrečka – najboljša kombinacija

Namesto plastike kruh najprej zavijemo v kuhinjski papir (ali čisto bombažno servieto), nato ga pospravimo v platneno vrečko ali papirnato vrečko s prezračevalnimi odprtinami. Na ta način bo papir vpil odvečno vlago, platno pa omogočilo zračenje. Tako kruh ohrani ravno pravšnjo vlažnost, ne da bi se zmehčal ali zasušil.

...

2. Shranjevanje v posodi za kruh – a ne kar v kateri koli

Če imate doma posodo za kruh – super! A naj ne bo plastična s hermetičnim pokrovom. Izberimo takšno iz keramike, emajla ali lesa z majhnimi zračniki. Za dodaten učinek lahko na dno položimo suho kuhinjsko krpo ali papirnato brisačo, ki vpija kondenz.

3. Rezanje sproti in zamrzovanje po delih

Če vemo, da kruha ne bomo pojedli v dveh dneh, ga že prvi dan narežemo, vsak del zavijemo v papir ali krpo in zamrznemo. Tako ne izgublja vlage v celoti, ampak po kosih – kar pomeni, da ga lahko kadarkoli vzamemo ven, pogrejemo in je skoraj kot svež. Za res hrustljavo skorjico pred peko odmrznjen kruh poškropimo z malo vode in ga damo v pečico za 5–7 minut pri 160 °C – skorja bo spet hrustljava, notranjost mehka.