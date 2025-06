Vsi pulimo korenje napačno – strokovnjaki razkrivajo pravi čas

Po vrtovih iz gredic že štrli zeleno perje, ki naznanja, da spodaj raste okusna oranžna korenina. Da bo, ko jo potegnemo iz zemlje, ravno prav zrela, je pomembno, da vemo, kdaj to storiti. Če korenje izpulimo prezgodaj, bo majhno in brez okusa. Če čakamo predolgo, pa postane trdo, leseno in celo grenko. Kako torej prepoznati popoln čas za žetev?

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si.