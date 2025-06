Vsi jo imajo na vrtu, a le redki vedo, kako koristna je v resnici

Ste vedeli, da že iz narave izhaja več kot 50 vrst materinih dušic ali timijanov, dodatne sorte pa je s selekcijo ali križanjem – predvsem za okrasne namene – ustvaril človek? Poleg značilnega videza jih druži velika skupna lastnost – vsebujejo značilno dišeče eterično olje, katerega najpomembnejša sestavina je fenolna spojina timol. Ta pri človeku skupaj z drugimi fenolnimi spojinami v rastlini že z duhom, že s tem, da se rastline samo dotakne, zbuja blagodejen učinek. Eterično olje te nežne, po drugi strani pa robustne rastline, ki preživi na revnih tleh, tako rekoč na kamnu, je zelo zdravilno, kar so ljudje spoznali že pred davnimi stoletji.

V Sloveniji raste materina dušica na suhih, sončnih travnikih, pašnikih in kamnitih pobočjih vse od nižin do gorskega sveta. Opisanih je veliko botaničnih vrst, a je določevanje težavno, saj so rastline zelo spremenljivih oblik in se pogosto križajo. Vse so uporabne v zdravilne namene – bolj kot prirojene lastnosti vpliva na vsebnost aromatičnih in zdravilnih snovi rastišče (vrsta tal, podnebje, nadmorska višina). V farmacevtski industriji zato uporabljajo za samorasle materine dušice skupno ime Thymus serpyllum (poljska materina dušica; tudi plazeča se materina dušica), medtem ko je botanično ime za vrtno materino dušico Thymis vulgaris (navadni ali vrtni timijan). A od domačin samoraslih vseeno navedimo eno pogosto, polajevo materino dušico (Thymus pulegioides).

Ker so materine dušice (v nadaljevanju bomo to ime uporabljali tudi sinonimno za timijan) rastline naših krajev, se posajene na vrt ali v lonček na prosto obnesejo kot trajnice (to pomeni, da prezimijo). A so sonceljubne trajnice, ki imajo rade suho rastišče, zato moramo to pri zasaditvi upoštevati. Ker ne marajo zastajanja vode, jim na rastišču ali v lončku napravimo dobro drenažo.

