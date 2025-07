Vsi imamo radi paradižnik – a to o njem ve le peščica ljudi (VIDEO)

Paradižnik – preprost, rdeč, sočen. A za poznavalce, kot sta Jerneja Jošar in Jernej Mazej, je mnogo več kot to. Je zgodba o okusu, genetiki, ekologiji in strasti. V epizodi podkasta z voditeljico Nino Štajner se potopimo v svet paradižnika kot ga ne poznamo vsak dan – od tisočev različnih sort, raznolikih barv in oblik, do vpliva pridelave na hranilno vrednost in zdravje.

Slišimo, zakaj stare sorte paradižnika spet pridobivajo na veljavi, kako pomembna je ekološka pridelava in zakaj je likopen, antioksidant v paradižniku, lahko ena najbolj podcenjenih super snovi. Jernej Mazej – z razlogom znan kot »kralj paradajza« – z nalezljivo vnemo razkriva skrivnosti selekcije, zbiranja in križanja sort, medtem ko Jerneja Jošar dodaja strokovni pogled na pomen kakovostne pridelave.

Pripravite se na pogovor, ki bo še tako vsakdanjemu paradižniku vdihnil novo spoštovanje.

