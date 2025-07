Vsi govorijo o tem stanovanju iz serije – oglejte si ga od znotraj

V tretji sezoni serije In kot bi mignil (And Just Like That) se glavna junakinja Carrie Bradshaw vseli v novo veliko in razkošno stanovanje v dveh nadstropjih na naslovu Gramercy Park West 3 v New Yorku, v vrstni hiši iz značilne rdeče opeke, zgrajeni leta 1840.

Skozi večino sezon prvotne serije Seks v mestu (Sex and the City) je bil dom glavne junakinje majhno stanovanje v središču New Yorka v soseski Upper East Side. Sledila je selitev v razkošni penthouse na Peti ulici, zdaj pa v razkošno vrstno hišo, kjer naj bi končno našla dom, ki ustreza njeni osebnosti. Sicer ga še ni opremila s svojim značilnim eklektičnim slogom, a novi dom glavne junakinje je svetel, že v osnovi lep, s pečatom zgodovine in ponuja veliko možnosti za zasnovo zanimivega interierja. Tega za zdaj še nismo prav veliko videli.

