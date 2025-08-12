Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

Tokrat nisem izbirala le glede na tehnične specifikacije, temveč tudi glede na to, kako želim, da me naprava predstavi svetu.

Galaxy Z Flip7 je ena redkih tehnoloških naprav, ki ji uspe združiti nežno estetiko z resno močjo. V prepognjenem stanju se zlije s torbico kot eleganten dodatek: brez robov, brez kompromisov. Ko ga razprete, pa postane polno zmogljivo orodje, s katerim vodite svoj dan: od prvega jutranjega alarma do večernega pregleda galerije.

