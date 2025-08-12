Predstavitvena informacija

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
Fotografija: FOTO: Depositphotos
FOTO: Depositphotos

P. I.
12.08.2025 ob 08:06
12.08.2025 ob 08:16
P. I.
12.08.2025 ob 08:06
12.08.2025 ob 08:16

Tokrat nisem izbirala le glede na tehnične specifikacije, temveč tudi glede na to, kako želim, da me naprava predstavi svetu.

Galaxy Z Flip7 je ena redkih tehnoloških naprav, ki ji uspe združiti nežno estetiko z resno močjo. V prepognjenem stanju se zlije s torbico kot eleganten dodatek: brez robov, brez kompromisov. Ko ga razprete, pa postane polno zmogljivo orodje, s katerim vodite svoj dan: od prvega jutranjega alarma do večernega pregleda galerije.

Naročnik oglasne vsebine je Samsung

