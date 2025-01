Vrtnarska opravila, ki jih je pametno opraviti v januarju

Pravimo, da je zima namenjena počitku narave, a to ne pomeni, da je januar čas počitka tudi za vrtnarje. Pravzaprav je to idealen čas za pripravo vrta na prihajajočo sezono in izvedbo nekaterih ključnih opravil, ki bodo zagotovila zdravje in vitalnost rastlin skozi vse leto. Spodaj preverite, kaj vse velja postoriti v tem mrzlem mesecu.

