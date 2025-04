Vrtnarjenje za lenobne? Da, prosim! Tu je 8 trikov, ki jih morate poznati

Odpovejte se trati

Če je vaš vrt majhen in nimate otrok, ni zadržkov za to, da bi se odpovedali trati. Z njo je navadno veliko dela, in če si ne predstavljate vsakotedenske košnje, si raje omislite široke obrobne grede, v središču pa tlakovano območje za sedežno skupino, peščeno površino ali s kakovostnimi lesenimi podnicami pokrito »podaljšano teraso«.

Prava rastlina na pravo mesto

Izberite rastline, ki so primerne za vaša tla in razmere na rastišču. Tako na primer sivke sodijo na sončen vrt s suho, peščeno zemljo, medtem ko imajo sibirske perunike rade celo nekoliko »močvirske razmere«. Skupaj z vrtnim svetovalcem ali s pomočjo literature analizirajte razmere na svojem vrtu: pozorni bodite na količino svetlobe, vrsto tal in možnosti za namakanje, na drugi strani pa naredite tudi svoj izbor barv in ljubih rastlin. Ni težjega kot vzdrževati zdravje in obstojnost rastline, ki jo silimo rasti v neprimernih razmerah.

