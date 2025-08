Vrt avgusta: Kaj sejati in saditi, da ne uničite pridelka?

Nestanovitni julij s pogostimi padavinami je poskrbel, da si je večina vrtnin v domačih vrtovih po suši opomogla. Vendar je pred nami še polovica poletja, zagotovil o vremenu pa nimamo. Običajne avgustovske setve zato načrtujmo, ko napoved obeta vsaj kak teden hladnejšega in manj sončnega vremena, da bo kalitev zanesljivejša. Setve motovilca pomaknimo čim bolj na konec avgusta, saj mu tudi običajne poletne temperature povzročajo nevšečnosti – če bo vzklil, je veliko možnosti, da ga bo prizadela pepelasta plesen. In še nečesa ne pozabimo: ne v zelenjavnem, ne v okrasnem vrtu in ne po sadnem drevju ne šarimo, ko so rastline mokre. Če na primer v takem obirate stročji fižol, se utegnete že čez nekaj dni posloviti od počrnelega nasada.

Celoten setveni koledar z uporabnimi vrtnimi nasveti najdete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ.