Vložene bučke v kisu: tako bodo ostale hrustljave in ne bodo potemnele (VIDEO)

Tako pripravljene bučke so osvežujoče kisle, a bolj blage kot kisle kumarice. Običajno uporabimo enoto kisa na tri enote vode, po želji jim lahko dodamo rahlo pikantnost (dodamo lahko pekočo papriko), kar lepo zaokroži okus. Z dodatki, kot so česen, čebula ali koprc, pa dobijo aromatičen, nekoliko zeliščen okus in najboljše bodo po dveh do treh tednih. Ponudimo jih lahko kot hladno prilogo k mesnim jedem z žara, zraven narezkov, v sendvičih, burgerjih ali solatah.

Sestavine

Za 2 do 3 kozarce po 0,5 l.

1 kg mladih bučk (zucchini)

3 – 4 stroki česna

nekaj vejic koprca (ali peteršilja)

1,5 l vode

500 ml alkoholnega kisa (9%)

1 žlica soli (ne jodirane)

1 do 2 žlici sladkorja

5 – 10 zrn popra

po okusu: nekaj rezin pekoče paprike ali gorčičnih semen

Priprava