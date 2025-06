Vlečeno testo z jajcem: recept in namigi z naše kuharske delavnice

Neverjetna sreča se prebudi v naših možganih, ko v ustih premlevamo hrustljavo skorjico in mehkobo ter sočnost sadja, ki začne – zaradi počasne peke – od sebe oddajati že malce marmeladnih not. Da ne omenjamo še enega možnega kontrasta, ki nas dodatno zadovolji, ko toplo sladico pospremimo s hladnim sladoledom ... Tega veselja smo se lotili tudi na eni od naših kuharskih delavnic, da pa bi bilo dosegljivo tudi tistim, ki se je niste mogli udeležiti, z vami delimo delček znanja. Najprej seveda nekaj ključnih napak, ki se jim morate izogniti, da bo vlečeno testo uspelo. Sledi še recept, ki vključuje jajce, testo pa brez drame pripravimo s pomočjo kuhinjskega robota.

Brkljanje s testom

Tokrat bi vam radi predstavili eno boljših test, ki smo jih kdajkoli delali, pripravili pa smo ga kar s pomočjo kuhinjskega robota. Če tega nimate, se brez oklevanja lotite gnetenja na roke, kot smo to mi vadili na kuharski delavnici. Z gnetenjem začnemo v posodi, da testo spravimo skupaj, nadaljujemo pa na pomokani delovni površini. Pri obeh korakih je najpogostejša napaka ta, da začnete brkljati v vse možne smeri in se tako nikakor ne morete rešiti pocastega testa, ki se vam lepi na roke. Najprej je ključno, da v jamico moke dolivamo tekoče sestavine in te s prsti ves čas mešamo v isto smer, da ne nastajajo grudice.

Prav tako radi testo z obema rokama premikate, vlečete in dvigujete v vse možne smeri. Posledica je, da ne ustvarjate napetosti, zaradi katere kepa postaja vse bolj gladka in se ne oprijemlje ne pulta ne rok. Potrudite se, da testo gnetete, torej njegove robove ovijate v sredino in potiskate navzven v smeri urinega kazalca.

...

Premalo pomokana površina, valjar nam lahko pomaga

Ko se vlečenega testa lotimo prvič, je zelo pametno, da vse skupaj začnemo z valjarjem. Spočito testo postavimo na sredino pomokanega prta, pomokamo še testo in začnemo valjati od sredine navzven. Ves čas pazimo, da je pod testom dovolj moke, da se nam to ne bi zalepilo na prt in natrgalo že na začetku. Valjar je naš zaveznik, da testene gmote že takoj ne razpotegnemo v različne debeline.

...

Dolgi nohti in prstani

Izkazalo se je, da nas pri tem opravilu, sploh ko gre za začetnike, zelo ovirajo prstani z izboklinami in daljši nohti. Testo se kaj hitro poškoduje, vsaka poškodba pa na koncu vodi do luknje.

...

Suho testo in nobene hrustljavosti

To se zgodi takrat, ko to sladico pečemo na papirju za peko in se izogibamo maščobi – prav ta je namreč zaslužna, da skorjica zahrusta in se lepo obarva. K še boljšemu okusu pa prispeva tudi testo, v katerem uporabimo jajce.

...

Recept za vlečeno testo z jajcem

500 g moke (TIP 400 ali TIP 500 ali namenska moka za vlečeno testo)

8 žlic olja

1 jajce

200 ml mlačne vode

žlička soli

Priprava

Moko stresemo v posodo kuhinjskega robota in dodamo vse ostale sestavine za vlečeno testo. Nato testo gnetemo 10 minut (hitrost 3 od 10). Testo oblikujemo v kroglo, ga namažemo z malce olja in ovijemo v prozorno folijo. Postavimo ga v hladilnik za vsaj pol ure, lahko pa tudi čez noč. Na mizo raztegnemo prt ali rjuho ter po celotni površini poprašimo z moko. Testo predenemo na sredino mize in ga najprej malce razvaljamo. Pri tem ves čas pazimo, da je pod testom dovolj moke, da se ne bi sprijelo za prt. Ker pa gre za večjo količino testa, boste to lahko lepo razvlekli tudi brez predhodnega valjanja, a ta korak vseeno priporočam tistim, ki se postopka lotevate prvič. Nato pa dlan obrnemo navzgor in z njo sežemo pod testo – na sredino ter nežno potegnemo proti sebi. Testo bo sledilo roki. Nadaljujemo v smeri urinega kazalca, saj bomo tako bolj enakomerno raztegovali, kot če bi se zadeve lotili enkrat na eni, drugič na drugi strani. Testo bo na sredini že zelo tanko, ob straneh pa debelejše, tako da primemo za debelejši rob in ga nežno potegnemo proti sebi. S testom lahko še malo zaplapolamo, kot bi z rjuho. Po potrebi še nekajkrat z dlanjo sežemo podenj in nežno povlečemo k sebi. Na koncu se ukvarjamo le še z robom.

Prihodnjič pa z vami podelimo še namige, kako do lepega štrudlja. Za vas imamo tudi recepta za domači borovničev zavitek in češnjev zavitek.

...