Viralen trik: tako v sedmih sekundah olupimo celo glavo česna (VIDEO)

Tudi mi obožujemo bogat okus in aromo česna, a priznajmo – njegovo lupljenje nam pogosto pokvari veselje do kuhanja. Zdi se nam kot mala kulinarična kazen, še posebej, ko se nam mudi ali imamo opravka z večjo količino. A dobra novica je, da smo na tiktoku odkrili preprost in genialen trik, ki navdušuje domače kuharje po vsem svetu, in vse, kar potrebujemo, sta le česnova glava in jedilni nož.