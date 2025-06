Tako kuha urednica najlepše kulinarične revije v Sloveniji (VIDEO)

Z urednico Delove priloge Odprta kuhinja Karino Cunder Reščič smo se pogovarjali o prepletanju arhitekture, umetnosti, rokodelstva in hrane, njeni zanimivi starinski kuhinji in zelenjavno rožnem vrtu, ljubezni do kulinarične ustvarjalnosti in okraševanja mize ter vsebini prihajajoče revije OK magazin, ki bo izšla prav te dni.

Preplet kulinarike in arhitekture

Karina Cunder Reščič je nekoč delala kot urednica Delove priloge Deloindom, nato jo je poklicna pot zanesla v kulinarične vode – trenutno namreč opravlja delo urednice priloge Odprta kuhinja. Ta sprememba je botrovala tudi njenemu osebnemu razvoju na področju kulinarične ustvarjalnosti. Zanimalo nas je, kako se po njenem mnenju področji kulinarike in arhitekture prepletata in dopolnjujeta, koliko damo Slovenci na pripravo jedi ter kako nas zanima celostna izkušnja doživljanja kulinarike?

»Moja izkušnja kot urednice kulinarike in kot spremljevalke tega področja je, da damo veliko na pripravo jedi. Veliko nas zanima, v smislu prebiranja in iskanja novih informacij. Veliko damo tudi na celostno izkušnjo v smislu estetike postrežbe, glasbe, vonjev. Vendar tega morda ne artikuliramo, dokler nas kaj ne zmoti. Pripadamo temu srednjeevropskemu kulturnemu prostoru in imamo kulturo bivanja, ki je pravzaprav na zelo visoki ravni. Za samoumevno jemljemo, da bo prostor, v katerega vstopamo, še posebej kot gostje, na nek način oblikovan in urejen po potrebi glede na vsebine, ki se tam dogajajo.« razloži sogovornica.

Bivanje v prenovljeni historični hiši

...

Karina živi v zelo zanimivi hiši, ki jo obdaja bogat vrt. Hiša sama sega v trinajsto stoletje in je v svoji 800-letni zgodovini zamenjala kar nekaj različnih prebivalcev. V omenjeno hišo se je priselila, ko je spoznala svojega moža, ima pa tudi sama afiniteto do starih hiš, za katere meni, da imajo posebno dušo. To navdušenje jo je vodilo tudi k urednikovanju knjig arhitektke in varuhinje arhitekturne dediščine prof. dr. Žive Deu. Pri tem delu je našla navdih, kako je mogoče lepo živeti v starem stavbnem ovoju in kaj vse je iz njega mogoče potegniti.

Kako so hišo s tako bogato zgodovino preteklih generacij prilagodili potrebam svoje družine? Sogovornica kot prvenstveni cilj prenove poudarja, da se ne poruši in nepovratno pokvari elementov, ki so unikatne in lastne točno temu objektu.

Osebno ji je všeč kombinacija starih in novih kosov: »Pomembna se mi zdi ročna izdelava, unikatnost, to je zame sveto. Imam pa tudi rada sodoben dizajn, ker se moramo zavedati, da živimo v enaindvajsetem stoletju in se zelo težko pripravimo do tega, da bi razmišljali in živeli ter svojo komoditeto podvrgli temu, da bi hiša živela kot nekoč.«

Pogovor teče tudi o prenovi njene kuhinje, o tem, kaj je njena največja posebnost, ter tudi o tem, kaj bi zdaj, po toliko letih uporabe, morda načrtovala drugače.

Vedno urejena miza, pravljični vrt in šestdeset sort paradižnika

Sogovornica zelo uživa v kuhanju in postrežbi jedi, priznava pa, da pred nastopom službe urednice kulinarične priloge ni znala kuhati: »Če prebereš toliko receptov, kot sem jih jaz prebrala v službi, se tudi marsičesa naučiš. Tako da se imam zdaj za dobro kuharico. V družini smo imeli dve pravili, da je morala biti miza vedno urejena in da se je vedno izredno bučno obeleževalo vse praznike, ki so bili na voljo. Že avgusta začnemo razmišljati, kako bo izgledal naš letošnji božič. Z dekoracijo mize rada na nek način obeležujem in spremljam tok časa. Všeč mi je, da so avgusta, ko so v najlepšem razcvetu, na mizi sveže dalije. Obožujem kresno noč, ki je poleg božiča zame najpomembnejši datum v letu. Kresno noč s prijatelji obeležimo s posebno zabavo, odpravimo se v gozd po cvetoče kresnice, razpostavimo svečke, sedimo dolgo v noč in potem upamo, da se bodo kresnice, žuželke, pojavile in nam razsvetlile te naše občutke. «

...

Karinino hišo obdaja čudovit vrt, bogato zasajen tako z zelenjavo kot tudi zelišči in užitnim cvetjem, ki ga zelo rada uporablja tudi za obogatitev svojih kulinaričnih stvaritev. Posebna zanimivost njenega vrta je tudi pestra izbira sort paradižnika, nekoč jih je gojila tudi po 60!

...

OK magazin: kulinarika in hkrati veliko več kot to

Naša zanimiva sogovornica ima torej vedno polne roke dela, tako doma kot tudi poklicno, trenutno je luč sveta ravno ugledal njen nov projekt, OK magazin. »OK magazin je nova revija, ki je precej obsežna. Prva izdaja ima kar 160 strani. V to revijo smo poskušali zajeti pravzaprav teme, ki so kulinarika in hkrati veliko več kot to. Iskali smo teme, katerih podton je kulinarika, niso pa to nujno recepti, ker ne jemo vedno samo zaradi lakote, včasih tudi zaradi užitka ali radovednosti. Za prvo izdajo smo si izbrali področje kulture, ki jo razumemo v zelo širokem pomenu besede. Kultura je lahko umetniško ustvarjanje, lahko je zgodovina tega, kar vemo o naši hrani. Etnologija, arhitektura, vse, kar vstopa v neko celotno sliko tega, kar imenujemo užitek. Pri izdelavi pričujoče izdaje OK magazina smo resnično uživali, slišali smo veliko novih zgodb in nekatere mogoče celo tudi rešili pred pozabo.«

Za konec pogovora smo po vzoru članka iz revije OK magazin Karino lepo poprosili, naj z nami deli svoje najljubše kotičke Slovenije. Z veseljem nam je razkrila, kje je po njenem mnenju mogoče spiti najboljšo kavo, pojesti kaj 'za prste obliznit dobrega', izkusiti kaj nepozabnega in občutiti najboljšo energijo.

Vabljeni k poslušanju celotne epizode, ki jo najdete na začetku tega prispevka.