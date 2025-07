Video: SUV, ki navdušuje na slovenskih cestah

Idealen »kombo«: športna eleganca na najvišjih obratih

MG HS ni vozilo, ki bi se zlilo z množico, je SUV, ki zlahka izstopa s svojim neizmernim šarmom in temperamentom. Nova generacija namreč prinaša prvovrstno športno-elegantno preobrazbo: širša maska, ostri LED-žarometi, lebdeči C-stebriček in nizka strešna linija delujejo samozavestno, a zanesljivo. In to so osnovni elementi, s katerimi je novi MG HS prepričal tudi Ajdo Rotar Urankar, ki že leta stavi prav na brezskrbnost vožnje, ki ji jo ponuja blagovna znamka MG.

»Ko sem prvič videla MG HS, sem se takoj zaljubila v njegov dizajn,« pove Ajda, ki je v njem hitro prepoznala več kot le avtomobil.

Toda MG HS ne prepriča le z resnično markantnim videzom, ki nobenega ne pusti ravnodušnega. Njegovi glavni aduti se skrivajo v notranjosti kabine in pod pokrovom.

