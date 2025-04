VIDEO: Ste tudi vi pozabili na osvetlitev? Najpogostejša napaka pri urejanju doma

Svetloba je eden najpomembnejših gradnikov prostora, a pri načrtovanju interierja pogosto ostaja prezrta. Z izr. prof. dr. Tomažem Novljanom s Fakultete za arhitekturo in Barbaro Pavlin iz podjetja Forma Svetila smo se pogovarjali o najpogostejših napakah pri načrtovanju osvetlitve, o barvni temperaturi svetlobe, sodobnih svetlobnih tehnologijah in vplivu svetlobnega onesnaževanja.

Zakaj je svetloba tako pomemben gradnik prostora? Katere so glavne napake, ki jih ljudje delajo ob načrtovanju osvetlitve in izbiri svetil? Kakšna naj bo moč svetlobe za različne prostore? Kaj je toplota svetlobe in kaj svetlobna onesnaženost? Kakšne so sodobne tehnologije, ki bodo vplivale na načrtovanje osvetlitve v prihodnosti?

Kaj je barvna temperatura in kako vpliva na počutje, koliko svetlobe je dovolj in zakaj je svetlobno onesnaževanje vse večji problem, izveste v novem podkastu na deloindom.si. Vabljeni k poslušanju!