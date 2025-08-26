VIDEO: Otroška soba, ki škodi otroku – strokovnjakinji razkrivata resnico

V tokratni epizodi podkasta Deloindom smo z ustanoviteljico Inštituta montessori Melito Kordeš Demšar in arhitektko Evo Štrukelj, ki deluje pod imenom LesnaVesna, govorili o opremljanju otroških sob in drugih prostorov, namenjenih otrokom. Pogovor je tekel o specifikah načrtovanja prostorov za otroke, omogočanju samostojnosti s pomočjo primerne opreme in vključevanju otroka v izbiro dekorja. V pogovoru smo odgovorile tudi na dileme, kateri materiali in barve so primerni za otroške sobe, kako se lotiti opreme majhne otroške sobe ter oblikovanja svetlobe.

