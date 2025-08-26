DELOINDOM

VIDEO: Otroška soba, ki škodi otroku – strokovnjakinji razkrivata resnico

Kako ustvariti praktično in lepo otroško sobo? V podkastu Melita Kordeš Demšar in Eva Štrukelj razkrivata nasvete za shranjevanje, barve in prostorske rešitve.
Fotografija: Otroška soba ni le prostor za spanje – je prostor igre, učenja in raziskovanja. Nasvete delita Melita Kordeš Demšar in arhitektka Eva Štrukelj. Foto: Marko Feist/Delo
Odpri galerijo
Otroška soba ni le prostor za spanje – je prostor igre, učenja in raziskovanja. Nasvete delita Melita Kordeš Demšar in arhitektka Eva Štrukelj. Foto: Marko Feist/Delo

Nina Štajner
26.08.2025 ob 09:12
26.08.2025 ob 09:13
Nina Štajner
26.08.2025 ob 09:12
26.08.2025 ob 09:13

Poslušajte

Čas branja: 1:02 min.

V tokratni epizodi podkasta Deloindom smo z ustanoviteljico Inštituta montessori Melito Kordeš Demšar in arhitektko Evo Štrukelj, ki deluje pod imenom LesnaVesna, govorili o opremljanju otroških sob in drugih prostorov, namenjenih otrokom. Pogovor je tekel o specifikah načrtovanja prostorov za otroke, omogočanju samostojnosti s pomočjo primerne opreme in vključevanju otroka v izbiro dekorja. V pogovoru smo odgovorile tudi na dileme, kateri materiali in barve so primerni za otroške sobe, kako se lotiti opreme majhne otroške sobe ter oblikovanja svetlobe.

 

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

podkast otroške sobe Eva Štrukelj Melita Kordeš Demšar montessori soba za šolarja dosje: otroške in mladinske sobe

Priporočamo

Nujno branje, da ne bo slabe volje: elektrika bo dražja, a najdražji blok prihaja postopno
Premium
Maja rezala čebulo, Gregor padel na nož
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Nujno branje, da ne bo slabe volje: elektrika bo dražja, a najdražji blok prihaja postopno
Premium
Maja rezala čebulo, Gregor padel na nož
Skrivnostna smrt: sina našla mrtvega pred računalnikom, kar je imel na obrazu, ju je šokiralo
Asta Vrečko žaluje: »Vedno se ga bom spominjala kot srčnega človeka in predanega socialista«

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Eno ključnih vprašanj sodobnega časa: »​Prvič sem v taki situaciji«

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.