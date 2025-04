VIDEO: Otroci alkoholikov: skrite bolečine in kako se jih osvoboditi

Gre za problem, ki je pogosto prikrit in prežet s sramom, vendar ima daljnosežne posledice za vse družinske člane, še posebej za otroke. Ti se soočajo z negotovostjo, stresom in občutkom odgovornosti za starše, kar pogosto vodi v dolgotrajne psihološke težave.

V tokratni epizodi podkasta Onaplus sta se nam v studiu pridružila Žiga Kastelic, novinar, zgodovinar in avtor treh knjig, med katerimi je eno posvetil odnosu z mamo, ki se je soočala z različnimi odvisnostmi, tudi z alkoholizmom. V svojih delih raziskuje teme izgube, družinskih odnosov ter življenja in smrti, pri čemer izkazuje izjemno notranjo moč in mirnost.

Druga gostja pa je Karmen Henigsman, magistrica psihologije in sodelavka Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki je specializirana za delo z otroki in mladostniki iz družin, kjer je prisotna zasvojenost.