VIDEO: Ljudje, ki vrtnarijo, so najbolj srečni in najbolj zdravi (Jerneja Jošar in Jitka Hreščak)

Vrtnarjenje ni le hobi, temveč tudi način povezovanja z naravo ter priložnost za pridelavo zdrave hrane. Da bi vam pomagali ustvariti uspešen in trajnosten vrt, smo v studio povabili dve izkušeni strokovnjakinji sonaravnega vrtnarjenja: agronomko in avtorico vrtnarskih priročnikov Jernejo Jošar, ki jo naši bralci že dobro poznate, saj svoje znanje in izkušnje redno deli v naših spletnih kolumnah in številnih strokovnih člankih v tiskani izdaji priloge Deloindom ter Jitko Hreščak, znanstvenico in okoljevarstvenico, sicer pa permakulturno načrtovalko in pobudnico projekta Raj na zemlji.

Več na deloindom.si.