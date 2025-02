VIDEO: Kratkoročno oddajanje nepremičnin - zaslužek ali past?

V svetu nepremičninskih naložb vedno bolj narašča zanimanje za kratkoročne najeme nepremičnin, kot so na primer tiste, ki jih omogočajo različne spletne platforme tipa Airbnb in Booking. Vendar pa ta trend prinaša tudi številne izzive, od regulacijskih vprašanj do angažmaja, ki je potreben za vzdrževanje nepremičnine ter zagotavljanja zadovoljstva gostov. Sogovornika se strinjata, da ne gre za lahek zaslužek. Po njunem mnenju je kratkoročna oddaja nepremičnin trdo delo, ki zajema tako poznavanje zakonodaje kot sprotno organizacijo poslovanja. Poleg tega gre za delo z ljudmi, ki že kot tako velja za zelo zahtevno in dinamično.

