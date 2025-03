VIDEO: Kaj definira dober modni slog (Urša Jerkič in Rebecca Gliha)

Zakaj nekateri ljudje brez težav nosijo karkoli in pri tem delujejo naravno in brezhibno? Je občutek za modni slog prirojen ali se ga da priučiti? In kako izbrati oblačila, v katerih bomo urejeni, a hkrati svobodni?

V tokratni epizodi smo gostili poznavalki mode, ki sta skozi leta izoblikovali vsaka svoj prepoznavni modni slog in strokovno oko za modno estetiko.

Urša Jerkič, kolumnistka in publicistka, velja za eno najbolj prodornih kritičark domačega modnega prostora. Njen slog je brezkompromisen, njene izjave pa neizprosno iskrene. Nekoč je denimo zapisala, da ne mara balerink in da so pajkice za lenobe. V studiu se nam je pridružila Rebecca Gliha, modna svetovalka, vplivnica in model, ki z lahkoto prepleta vintidž estetiko z modernimi trendi in dokazuje, da je moda več kot zgolj poklic. Zanjo je način življenja.

V katere modne kose je vredno investirati?

Rebecca prisega na hlače na rob in dober suknjič, saj sta to kosa, ki ju je mogoče kombinirati na nešteto načinov – od formalnih do sproščenih videzov. Takšna naložba zagotavlja eleganco in brezčasnost, ne glede na trende, dodaja.

Urša kot nepogrešljiva kosa izpostavlja kakovosten plašč in klasičen T-shirt, ki sta osnova vsake dovršene garderobe. Dober plašč nadgradi še tako preprost videz, kakovostna majica pa zagotavlja brezhibno podlago za različne stilske kombinacije.

Ko govorimo o moški modi, Urša svetuje, da si moški izberejo številko večja oblačila, saj preozki kroji pogosto omejujejo gibanje in niso vedno laskavi. S tem se strinja tudi Rebecca, ki dodaja, da obstajajo številne bolj estetske in udobne alternative.

Trend trenirk se je preveč razpasel

Mlajše generacije se skozi modo izražajo drzno in svobodno, pri čemer je eksperimentiranje ključno, a z določenim zavedanjem, poudarja Rebecca, ki se ji zdi smiselno, da ves čas razvijamo svoj slog in nismo ujeti v udobje apatičnosti.

Tudi Urša občuduje mlade, ki s svojim stilom pogumno izražajo, kdo so, četudi jih okolica ne vedno sprejme. Bistvo mode ni zgolj sledenje trendom, ampak iskanje avtentičnosti in samopodobe skozi oblačila.

Prihodnost blagovnih znamk: Med luksuzom in množično modo

Modna industrija se sooča z vedno večjimi izzivi. Rebecca opaža naraščajoče povpraševanje po blagovnih znamkah, kar vodi v porast ponaredkov in neskončen pritok modnih kosov.

Urša opozarja na vse večjo polarizacijo – tako v družbi kot v modi. Luksuzni izdelki bodo postajali še dražji, medtem ko bo nizkocenovna moda še bolj prevladovala. Spremembe na vodilnih položajih v modnih hišah kažejo na finančne pritiske, ki jih številne znamke ne bodo preživele. Prihodnost je negotova – ali bo modni svet našel ravnovesje, ali pa nas čaka popolna prevlada hitre mode.

Kaj torej definira dober modni slog?

Dober modni slog ni zgolj izbira oblačil, temveč tudi energija, ki jo oseba izžareva. Rebecca priznava, da jo navdušujejo ženske z dobro energijo, brezčasno eleganco in nevsiljivim šarmom – od igralk iz preteklosti do nepozabne princese Diane.

Urša opaža, da je slovenski medijski prostor v modnem smislu dolgočasen in predvidljiv. Navdušujejo jo posamezniki, ki jih srečuje mimogrede – tisti, ki so suvereni v svojem poklicu in oblečeni premišljeno, a funkcionalno. Občuduje francosko nonšalanco, tisti redki slog, ki deluje brez truda, a je hkrati popoln v svoji preprostosti.

Pogovor, poln uporabnih modnih napotkov in svežih pogledov, je razkril, da moda ni le umetnost, ampak tudi veščina, ki jo lahko obvladamo vsi – če le vemo, na kaj moramo biti pozorni. Vabljeni k poslušanju celotne epizode podkasta, ki ga najdete na začetku tega prispevka.