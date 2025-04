Veterinarji svarijo: Nikoli ne storite tega, ko vaš pes spi

Tako kot ljudje, tudi psi doživljajo faze globokega spanca, vključno z REM fazo, med katero, tako kot mi, pogosto sanjajo. Med spanjem se njihovo telo in um obnavljata, zato je spanje ključnega pomena za njihovo splošno dobro počutje. Psi seveda dnevno potrebujejo precej več spanca kot njihovi lastniki.

Psi namreč spijo tudi do 14 ali celo 18 ur na dan. Med spanjem se njihovo telo regenerira, mišice sproščajo, krepi imunski sistem, možgani pa obdelujejo informacije, ki so jih prejeli čez dan. Sanje so ključni del slednjega procesa in če psa pogosto zbujamo med sanjanjem, mu onemogočamo vstop v globlje faze spanca, kar lahko dolgoročno vodi v stres, utrujenost in celo zdravstvene težave.

