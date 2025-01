Veganuar: izziv, ki ga vsako leto sprejme skoraj dva milijona ljudi

Ideja, ki sta jo v domači kuhinji začela razvijati britanska zakonca, je preprosta: pomislila sta na to, da bi pri mesec v letu poimenovali veganuar (torej: Veganuary) in ga zapolnili z rastlinskimi jedmi. Leta 2014 sta imela ​Jane Land in Matthew Glover 3300 somišljenikov, dobro desetletje pozneje jima je sledilo že več kot pol milijona ljudi, zatem je številka samo še rasla.

