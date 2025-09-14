Najboljši čas za presajanje sobnih rastlin je zgodnja pomlad, ko oživi njihova rast – takrat najlaže prenesejo presaditveni šok. A včasih ne gre drugače, kot da nas v to prisili nuja: če se nam je razbil lonec, če bi radi rešili hudo poškodovano rastlino, če korenine na vseh straneh silijo iz posode, če substrat smrdi po gnilem ali je rastlina bolna. To velja tudi za vse vrste sobnih monster. Če se je z vašo ljubo rastlino zgodilo kaj od naštetega, ne odlašajte, z jesenjo in manjšo količino svetlobe se bo začela pripravljati na mirovanje, zato pohitite vsaj v iztekajočem se poletju.

