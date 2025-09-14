DELOINDOM

Vaša monstera kliče na pomoč – če tega ne storite zdaj, bo prepozno

September ni najboljši čas za presajanje sobnih rastlin, zato to naredimo le, če so opešale, so bolne ali če korenine na vseh straneh silijo iz posode.
Fotografija: Če je v loncu več korenin kot zemlje, rastlina ne more dobiti hranil. Foto: Larisa Stefanjuk/Shutterstock
Če je v loncu več korenin kot zemlje, rastlina ne more dobiti hranil. Foto: Larisa Stefanjuk/Shutterstock

Julijana Bavčar
14.09.2025 ob 09:43
Julijana Bavčar
Najboljši čas za presajanje sobnih rastlin je zgodnja pomlad, ko oživi njihova rast – takrat najlaže prenesejo presaditveni šok. A včasih ne gre drugače, kot da nas v to prisili nuja: če se nam je razbil lonec, če bi radi rešili hudo poškodovano rastlino, če korenine na vseh straneh silijo iz posode, če substrat smrdi po gnilem ali je rastlina bolna. To velja tudi za vse vrste sobnih monster. Če se je z vašo ljubo rastlino zgodilo kaj od naštetega, ne odlašajte, z jesenjo in manjšo količino svetlobe se bo začela pripravljati na mirovanje, zato pohitite vsaj v iztekajočem se poletju.

 

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si.

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

