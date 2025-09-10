Vaš sušilni stroj vas lahko spravi v nevarnost – razlog je presenetljivo preprost

Redno vzdrževanje in premišljena uporaba bosta vašemu sušilnemu stroju podaljšala življenjsko dobo in zmanjšala porabo energije, hkrati pa poskrbela, da bo vaše perilo vedno prijetno suho in sveže. Če se vam zdi, da perilo iz sušilca ne pride popolnoma suho, ima neprijeten vonj ali ostaja celo mokro, preverite, če lahko sami storite nekaj preprostih opravil, zaradi katerih bo zagotovo deloval bolje.

