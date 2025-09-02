DELOINDOM

Vaš pes slabo vidi? Ne. To je pravi razlog, zakaj rdeče žoge sploh ne opazi

Pasji vid je omejen, a barvit. Spoznajte, katere barve kužki res vidijo in zakaj je prava izbira igrač ključna za igro.
Fotografija: Modra ali rumena igrača bo kužku bolj vidna kot rdeča. Foto Inna Vlasova/Shutterstock
Odpri galerijo
Modra ali rumena igrača bo kužku bolj vidna kot rdeča. Foto Inna Vlasova/Shutterstock

E. N.
02.09.2025 ob 09:19
02.09.2025 ob 09:19
E. N.
02.09.2025 ob 09:19
02.09.2025 ob 09:19

Dolga leta se je med ljubitelji živali ohranjal mit, da psi svet vidijo izključno črno-belo. A v resnici to ne drži.

Raziskave so pokazale, da psi ne živijo v sivem svetu, kot je bil marsikdo prepričan, temveč vidijo omejen, pa vendar barvit spekter. Razumevanje njihovega vida pa ni pomembno le z vidika znanosti, temveč tudi v vsakdanjem življenju. Pri izbiri pasjih igrač, na primer. 

 

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si. Nadaljujte branje TUKAJ

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

psi igrače živali pasji vid barvna slepota barve

Priporočamo

Del Slovenije že pod vodo, najhujše šele prihaja (FOTO in VIDEO)
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku
Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Komentarji:

Priporočamo

Del Slovenije že pod vodo, najhujše šele prihaja (FOTO in VIDEO)
Panika: Melania Trump v bolnišnici ...
Groza na Hvaru: modras ugriznil deklico (5) na plaži, rešili so jo v zadnjem trenutku
Kaos na ulicah prestolnice: Fazani so bili vsi posprejani in popisani, pa zelo objestni (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Nov pripomoček za vse, ki iščejo varno alternativo

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

Prava paša za oči: tako je lahko videti tudi vaš dom

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.