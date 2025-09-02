Vaš pes slabo vidi? Ne. To je pravi razlog, zakaj rdeče žoge sploh ne opazi
Dolga leta se je med ljubitelji živali ohranjal mit, da psi svet vidijo izključno črno-belo. A v resnici to ne drži.
Raziskave so pokazale, da psi ne živijo v sivem svetu, kot je bil marsikdo prepričan, temveč vidijo omejen, pa vendar barvit spekter. Razumevanje njihovega vida pa ni pomembno le z vidika znanosti, temveč tudi v vsakdanjem življenju. Pri izbiri pasjih igrač, na primer.
