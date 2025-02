Valentinovo: šopek, ki bo bolj navdušil kot vsaka vrtnica (in druge slastne ideje)

Ker v naši mali kulinarični redakciji obožujemo romantiko, komaj čakamo, da v povezavi s hrano zapišemo besede, kot so srčki, ljubezen in zaljubljenost. Valentinovo 14. februarja in tudi bolj naše, torej slovensko gregorjevo, ki pride na vrsto 12. marca, sta odlična priložnost, da se poglobimo v to tematiko.