Valentinovo: ali veste, kaj sporočate z izbranim cvetjem

Valentinovega si brez vrtnic skoraj ne da predstavljati. Ta najžlahtnejša cvetlica izkazovanja ljubezni ima poseben pomen v mnogih kulturah. Ljubitelje cvetja pa razveseljuje z mnogimi odtenki barv. Od rdečih, nežno rožnatih, rumenih, oranžnih do belih … In seveda različne barve imajo različne pomene. Bela vrtnica je izraz nove ljubezni, rožnata nežnosti, rumena prijateljstva, breskova hvaležnosti, rdeča pa najglobljih ljubezenskih čustev in strasti.

Če se odločite za šopek vrtnic, pred nakupom preverite, koliko so v resnici sveže: stisnite cvet vrtnice, da preskusite njegovo trdnost. Če je dokaj trden, bo vrtnica zdržala, če je na otip votla in mehka, pa ne bo zdržala prav dolgo.

Več na deloindom.si.