ODPRTA KUHINJA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Grški večer

Če ste ljubitelji mediteranske kuhinje, je to nekaj za vas. Ste že slišali za jedi s temi imeni: revithia, lahanosalata ali soutzoukakia? Odslej bodo pogosto na vaši mizi.
Fotografija: Takole bomo nazdravili na kuharski delavnici FOTO: Wirestock/Getty Images/iStockphoto
Takole bomo nazdravili na kuharski delavnici FOTO: Wirestock/Getty Images/iStockphoto

04.09.2025 ob 11:30
04.09.2025 ob 11:30

Čas branja: 2:00 min.

Poletje se izteka in mi že pripravljamo naš studio, da bo v njem ponovno zadišalo po kuharskih delavnicah. Začenjamo z Nino Zorčič, priljubljeno ustvarjalko receptov ter fotografinjo, ki je poznana po tem, da se hrane vedno loti tako, da se ji je nemogoče upreti. Tako, da nad jed najprej postavimo telefon in s ponosom zabeležimo tisto, kar smo pripravili.

Z njo bomo za kuharskim pultom zaplesali v grškem slogu in si pričarali pravo grško pojedino. A brez skrbi, pozabite na grško solato, ki vam ob koncu poletja že štrli iz ušes. Iz pečice in loncev bo zadišalo po mediteranskem udobju, po receptih, ki jih boste še kako z veseljem kuhali jeseni in pozimi.

Tole bomo kuhali:

  • oljke, polnjene s feto in ocvrte,
  • juha s čičerko in limono (revithia),
  • grška zeljna solata (lahanosalata),
  • grške mesne kroglice, pečene s krompirjem in paradižnikom (soutzoukakia),
  • gyros,
  • tortica iz vlečenega testa, pomaranče in grškega jogurta (portokalopita).

 

Kdaj: torek, 30. 9., ob 17. uri

Kje: Studio Odprta kuhinja, Slovenčeva ulica 19a, Ljubljana

Število udeležencev: 10

Cena delavnice: 65 EUR

Trajanje: 3 do 4 ure

Prijavite se TUKAJ. Vaše mesto je rezervirano s plačilom. Podrobna navodila za delavnico pa vam pošljemo nekaj dni pred dogodkom. Za vsa vprašanja smo na voljo na ok@delo.si.

