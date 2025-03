V novem MasterChefu tudi znani farmacevt

Če obožujete kuharsko oddajo MasterChef Slovenija, ste verjetno že nestrpno čakali na novo, 11. sezono. Začela se je ravno te dni, zato smo sodnike vprašali, kaj lahko pričakujemo v novem nizu oddaj. In, navsezadnje, kaj je sodnike, ki so po dobrem desetletju vajeni že skorajda vsega, presenetilo v tokratni sezoni.

Učenje in štiri »​mišelinke«

Luka Jezeršek, eden od dveh sodnikov, ki je tu od prve oddaje, nam je povedal, da lahko v novi sezoni pričakujemo »veliko lepega in okusnega, veliko zanimivega in poučnega«. Kot je podčrtal, bomo lahko gledali »tekmovalce, ki so se na 11. sezono zelo kulinarično pripravili«. In kaj je tisto, kar ga je najbolj presenetilo? Da so se tekmovalci v oddajo prijavili z jasnim ciljem in željo, da bi vstopili v svet kulinarike.

Drugi dolgoletni sodnik Karim Merdjadi nam je o novem nizu oddaj pojasnil: »Gledalci lahko pričakujejo veliko kulinarike, poučne masterclasse in zabavo.« O tem, kaj ga je med snemanjem nove sezone najbolj presenetilo, pa: »Mene je presenetil kulinarični preporod določenih tekmovalcev v zadnji tretjini tekmovanja. Pričakuj nepričakovano.«

Mojmir Šiftar, ki se je sodniški trojki pridružil lani, ko je nasledil Bineta Volčiča, pa dodaja: »Gledalci lahko predvsem pričakujete veliko kulinarike, ki se bo začela pri osnovah in se lepo stopnjevala. Vsak kuharski navdušenec bo lahko z nami in tekmovalci izpopolnjeval svoje znanje in veščine.« Kot pravi, ga bo tudi v tej sezoni prijetno presenetila vsaka dobra jed, ki jo bodo pripravili tekmovalci.

»Opažamo, da se res veliko ljudi navdušuje nad kulinariko, ne le nad osnovami, ampak tudi nad tako imenovanimi fine dining jedmi, in temu se bomo v letošnji sezoni precej posvetili. Pripravljamo res dobre masterclass oddaje, v katerih se tekmovalci ne borijo za obstanek ali napredovanje, ampak se učijo. In to ne le od sodnikov, v goste prihajajo tudi vrhunski chefi, kar štirje med njimi kuhajo v restavracijah z Michelinovo zvezdico. Mislim, da je to največ, kar lahko damo gledalcem,« dodaja Jelena Drobež, vodja projekta.

Od zdravnice do izkušene kuharice

Če omenimo še tekmovalce: letos se jih bo za naziv MasterChef Slovenija in za denarno nagrado 50.00 evrov potegovalo 19. Na začetku abecedne lestvice, gledano po imenu, je Anamarija Truden, 27-letna zdravnica z Blok, sledita ji 36-letna Škofjeločanka Barbara Poljanec in 25-letna Barbara Ribič iz Lenarta.

Med tekmovalci sta tudi 22-letni maser Blaž Plohl in vsestranski 40-letnik Dan Prohart iz Zbilj pri Medvodah, ki po spletu že nekaj časa deli kuharske vsebine.

Iz Svete Ane v Slovenskih Goricah v najbolj znano televizijsko kuhinjo prihaja 24-letna študentka Davida Pogorevc Hafner, potem pa so tu še 19-letna Erika Črnigoj, 28-letni Jure Kirbiš in 22-letna Kaja Naveršnik, ki jo na spletu najdete pod imenom Mlada gospodinja Kaja. Nazadnje omenjena ni novinka v kuharskem svetu, saj je po izobrazbi organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu. Že nekaj časa dela v kuhinji Turistične kmetije Kovačnik, lani pa je Slovenijo zastopala na evropskem tekmovanju European Young Chef Award (EYCA), ki je bilo novembra na Siciliji.

Če zmaga, odpre gostilno

Za pokal se bodo potegovali še Martina Trgovec, Matic Maček, Michaela Koplova, Natalija Sebanc, Pia Pajnič, Tadej Ladinek, Tamara Erlah, Anja Oberstar, Lara Kutnar in Samo Kreft, ki je z 52 leti najstarejši tekmovalec v tej sezoni. Je znani slovenski farmacevt in, kot so o njem zapisali ustvarjalci MasterChefa Slovenija, univerzitetni profesor iz Divače, ki »v sebi združuje resnost profesorja in igrivost človeka, saj ga zanima vse od plesa do zimskega kopanja v mrzlih rekah. Za štedilnikom bo skušal navdušiti z nenavadnimi kombinacijami in uporabo zapostavljenih živil. Če bi zmagal, bi odprl svojo restavracijo.«

