Uspavalni plin, vlomi in druge skrbi: resnična slika življenja v kombiju iz prve roke (VIDEO)

Kako izgleda življenje, kjer se vsak dan zbudiš na novi lokaciji, kjer je tvoj dom majhen, mobilen in vedno v naravi? V najnovejši epizodi podkasta gostimo Klaro Avsenik Žagar, ki s partnerjem že več let raziskuje svet življenja v kombiju. V iskrenem in navdihujočem pogovoru razkrije, kako sta skoraj leto dni živela na poti – brez plačila za prenočišče, z minimalnimi stroški in največjo mero svobode.

Celoten članek o bivanju v kombiju si preberite na deloindom.si, kjer lahko prisluhnete tudi celotni epizodi podkasta.