Uničuješ svoj vrt, ne da bi vedel: napake, ki jih delajo celo izkušeni vrtičkarji

Obdelovanje mokre zemlje, sajenje in setev v mokroti

Neučakani vrtičkarji pogosto obdelujejo premokro zemljo. S tem jo zbijajo in zelo škodijo mikroorganizmom v njej. Obdelovanje in hoja po mokri zemlji uničujeta njeno strukturo in iztiskata iz nje zrak, nujen za ves živi svet v njej. Čas za obdelovanje zemlje po dežju je šele takrat, ko se prst ne oprijema obutve in orodja. Škodljivo je tudi dotikanje mokrih rastlin, saj z vlago prenašamo bolezni.

Nekaterim, ki imajo na vrtu bolj rahlo prst, se sajenje sadik in setev med deževnimi dnevi zdi še posebej praktično: samo luknje in jarke naredijo, korenine in seme pokrijejo z zemljo in zapovrh še potlačijo. Zmota, tako bo do semen in korenin prišlo bore malo zraka, podobno kot v primeru, če bi po setvi nalivi grdo zbili zemljo.

