Trik, kako do snežno bele maslene kreme

Z Leo Grom – Stories by Lea, ki jo poznamo kot mojstrico najlepših tort, smo ustvarjali v našem kuharskem kotičku in se urili v obmazovanju biskvita in brizganju maslenih kupčkov z masleno kremo, izjemno priročno za oblikovanje domačih, pa tudi profesionalnih slaščičarskih izdelkov.

Konsistenca maslene kreme, ki mora biti mehka in puhasta, je odločilnega pomena, a prav tako tudi barva. Ker je maslo že v osnovi rumenkasto, tudi maslena krema – čeprav med stepanjem zelo pobledi – ohrani rumenkast podton, ki nam nagaja pri doseganju lepih barvnih odtenkov, sploh pastelnih.

A k sreči obstaja rešitev: med stepanjem dodamo kapljico vijolične jedilne barve, ki je njena kontrastna barva. Dodamo jo proti koncu stepanja in s tem postopkom nadaljujemo še 5 minut, da se enakomerno porazdeli. Če se nam barva še vedno zdi rumena, dodamo še pikico vijolične. A ne pretiravajte, da krema ne postane siva, namesto snežno bela.

Še to: Lea priporoča uporabo jedilnih barv v pasti. Ker pa so zelo intenzivne, svetuje, da si pomagamo z zobotrebci – konico pomočimo v barvo in dodamo v masleno kremo.

Lein recept za popolno masleno kremo in vse njene namige pa z vami delimo TUKAJ.

