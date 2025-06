Tri slovenske sirarne, ki so bile nagrajene med najboljšimi na svetu

Še pol leta nas ločuje od svetovnega ocenjevanja sira The World Cheese Awards (WCA), na katerem ocenjevalci med vzorci z vsega sveta izbirajo najboljše. Tokratno bo med 13. in 15. novembrom v Švici, ta alpska državica pa bo veliki sirni dogodek letos gostila prvič. V Bernu, ki bo za tri dni postal svetovna prestolnica sira, se nanj že pripravljajo. Pričakovati je, da bo na ocenjevanje pripotovalo na tisoče vzorcev z vsega sveta, lani, denimo, so ocenjevalci poskusili skoraj 5000 vzorcev iz več kot 40 držav. In ker so med najboljšimi vrstami sira skoraj vsako leto tudi slovenski, smo pregledali, kateri naši sirni okusi so bili na tem velikem tekmovanju že nagrajeni.

S prano skorjo

Na lanskem svetovnem ocenjevanju je srebrno plaketo prejel trdi sir s prano skorjo s štajerske Kmetije Hecl. »Med našimi najbolj cenjenimi izdelki je zagotovo trdi sir s prano skorjo, ki izstopa po svojem značilnem okusu, aromi in ročni izdelavi. Narejen je iz doma prirejenega kravjega mleka. Med zorenjem, ki traja najmanj šest mesecev, razvije bogato aromo, pri čemer ga redno premazujemo s prekuhano vodo, soljo in kulturo, kar ustvari posebno oranžno-rjavkasto skorjo in kompleksne, rahlo oreškaste okuse z blagimi pikantnimi notami,« je pojasnil Peter Hecl. Kmetija Hecl, na kateri že 14 let izdelujejo mlečne izdelke, stoji v Orehovi vasi na začetku Dravskega polja. In kako na domačiji ponudijo nagrajeni sir? »Lahko je del sirne plošče, odlično se poda h kozarcu belega vina, ali pa ga uporabimo kot edinstveno sestavino v kuhinji, denimo naribamo na testenine, pečenke ali kruh,« še omeni Hecl.

V ustih se kar stopi

No, leta 2021 je na svetovnem ocenjevanju sir prosenik iz Ekosirarne Kukenberger prejel srebrno plaketo. Ta sir odlikuje zorenje, daljše od 12 mesecev, po katerem nastane izrazitejša aroma, tekstura pa se spremeni v krhkejšo in takšno, da se kar topi v ustih. »Pri nas doma ga najpogosteje naribamo na testenine ali pa ga postrežemo zraven aperitivov,« pojasni ​Toni Kukenberger.

...

Največ priznanj s svetovnega ocenjevanja je šlo na Gorenjsko, saj je sirarska Kmetija Pustotnik iz Gorenje vasi za tri vrste sira med letoma 2016 in 2022 prejela kar pet priznanj: sira kozovč in kosec sta prejela vsak po dve srebrni priznanji, enkrat pa je prav takega leska postal kozji sir.

...

