Tri preproste ideje za okrasitev v zadnjem trenutku

Če niste med tistimi, ki so praznično smrečico okrasili že pred nekaj tedni, ali pa morda nimate v stanovanju dovolj prostora za ogromno drevo, bodo tri ideje, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, kot nalašč za vas. So preproste, zanje pa potrebujete nekaj prostega časa in malo ustvarjalne žilice.