Tri ideje, kaj lahko naredimo iz grenke kumare, da jo bomo dejansko z užitkom pojedli

Poleti obožujemo sveže kumare, ker so osvežilne, hrustljave in popolne za poletno solato ali sendvič. A vsake toliko nas preseneti tista neprijetna grenkoba, ki pokvari vse. Če smo do zdaj grenko kumaro preprosto zavrgli, je tu nekaj dobrih idej, kaj lahko iz nje pripravimo.

1. Hladna jogurtova omaka z zelišči

Grenkobo lahko zelo dobro uravnotežimo z maščobo in kislinami – in točno to naredimo z jogurtovo omako.

Postopek

Kumaro olupimo in naribamo (če je zelo grenka, odstranimo tudi semena). Posolimo, pustimo stati 10 minut, nato dobro ožamemo. Primešamo ji gosto kislo smetano ali grški jogurt, limonov sok, sol, poper, česen in veliko svežih zelišč (npr. koper, meta, bazilika). Pustimo vsaj 15 minut, da se okusi povežejo.

Rezultat? Osvežilna priloga, ki odlično uravnoteži žar jedi ali pečen krompir.

2. Pikantna vložena kumara

Ko se srečamo z res trmasto grenkobo, pomagajo močnejše arome: kis, čili in ostale začimbe. Odlična ideja je priprava vloženih kumar, ki nam v ustih ne bodo pustile grenkega okusa.

Postopek

Kumaro narežemo na tanke rezine, solimo, pustimo stati 15 minut in dobro ožamemo. Prelijemo s kombinacijo jabolčnega kisa, vode, sladkorja, čilijevih kosmičev, česna in gorčičnih semen. Pustimo vsaj eno uro (ali še bolje – čez noč) v hladilniku.

Rezultat? Kis in začimbe »prekrijejo« grenke note, tekstura pa ostane prijetno hrustljava.

...

3. Topla azijska jed z bučkami in kumaro

Presenetljivo dober način je tudi hitro praženje grenke kumare. V toplih jedeh grenkoba ni tako izrazita in se skoraj povsem izgubi.

Postopek

Kumaro narežemo na debelejše rezine ali polmesece. Na hitro jo prepražimo na olju s česnom, ingverjem, sojino omako in sezamovim oljem. Dodamo bučke, malo medu in čilija, ter serviramo kot toplo prilogo ali osnovo za riževo skledo.

Zakaj deluje? Toplota in umami sestavine lepo zmehčajo grenke tone kumare in poudarijo njeno naravno svežino.

Kdaj je kumara grenka – in zakaj?

Grenkobo povzročajo naravne spojine kukurbitacini, ki se pogosteje pojavijo v stresnih pogojih: navadno takrat, ko dobi kumara med rastjo premalo vode, ko so zunaj visoke temperature ali pa je prekomerno izpostavljena soncu. Če kumara raste v senci in v bogati zemlji, je običajno bolj sladka.

Kako lahko omilimo grenak okus kumaric?

1. Odrežemo vrh (ali oba konca)

Večina grenkobe se pogosto skriva v zgornjem delu kumarice. Če odstranimo približno 2–3 cm vršička, se lahko izognemo večini grenkobe.

2. Soljenje

Narezane kumarice lahko rahlo posolimo in pustimo stati 10–15 minut. Sol pomaga izvleči odvečno tekočino in z njo del grenkobe. Nato jih speremo ali popivnamo.

3. Blanširanje

Če nameravamo kumare uporabiti v toplih jedeh (npr. v omakah ali juhah), jih lahko blanširamo – na hitro potopimo v vrelo vodo za 30 sekund in nato v hladno. Okus bo milejši.