Tres leches (po domače trileče), najbolj sočna sladica na svetu

Tres leches je ikonična sladica, ki ima po svetu kar precej različic, kar ni čudno, saj je zelo preprosta za pripravo in prav idealna ob praznovan­jih, posebnih priložnostih, piknikih ali preprosto kot nedeljska sladica ob skodelici kave, primerna tako za hladne kot vroče dni.

Tradicionalno je kolač tres leches premazan s stepeno sladko smetano in posut s cimetom, lahko pa tudi okrašen s svežim sadjem. Nam je bližja balkanska različica »tri leće«, prelita s karamelno glazuro, ki ji daje značilen okus in videz. Sicer pa se sladici razlikujeta tudi po sestavi mlečne mešanice in lahko bi rekla, da je tres leches tako po okusu kot prepojenosti biskvita bolj elegantna.

Še to: iz sestavin, ki so navedene v našem receptu, boste napolnili model z merami približno 22 x 30 cm.

Tres leches (recept)

Biskvit

4 jajca (velika, sobne temperature)

200 g sladkorja

200 g gladke moke

žlička pecilnega praška

2 žlički vaniljeve arome

100 ml mleka, ščep soli

Mlečni preliv

pločevinka sladkanega kondenziranega mleka (400 g)

350 ml nesladkanega kondenziranega mleka

150 ml sladke smetane (ali navadnega polnomastnega mleka)

Smetana

350 ml sladke smetane

2–3 žlice creme fraiche (ali kisle smetane)

2 žlici sladkorja v prahu

žlička vaniljeve arome

Drugo

po okusu cimet v prahu, jagode

Priprava

Pečico vključimo na 175 stopinj. Model namastimo. Pripravimo biskvit: moko, pecilni prašek in sol zmešamo ter presejemo. V večji posodi z mešalnikom stepemo jajca, sladkor in vaniljevo aromo. Stepamo tako dolgo, da dobimo svetlo in puhasto jajčno kremo, ki močno naraste (približno 10 minut). V jajčno kremo ročno vmešamo polovico presejane moke, prilijemo mleko in spet premešamo. Nato dodamo še preostalo moko in premešamo, da dobimo gladko zmes. Prelijemo jo v namaščen pekač in pečemo 25 do 30 minut oziroma tako dolgo, da lesena palčka, zabodena v sredino, ostane suha. Pečen biskvit ohladimo. Pripravimo mlečni preliv: zmešamo obe vrsti kondenziranega mleka in smetano. Ohlajen biskvit na gosto prepikamo z vilicami ali leseno palčko. Mlečni preliv počasi in postopoma prelijemo po biskvitu, da vpije vso tekočino. Pekač pokrijemo s prozorno folijo in pustimo na hladnem stati vsaj nekaj ur oziroma najbolje čez noč. Pripravimo stepeno sladko smetano: v večji posodi stepemo sladko smetano, sladkor v prahu, vaniljo in kislo smetano, dokler smetana ne postane mazavo kremasta. Biskvit enakomerno premažemo s smetano in narežemo na poljubno velike kose. Nazadnje ga lahko po okusu potresemo s cimetom in okrasimo s svežimi jagodami.

Kako doseči popolno prepojenost biskvita

Biskvit na gosto prepikamo z vilicami ali leseno palčko, da mlečna mešanica lažje prodre vanj. Mlečno mešanico počasi in postopoma prelijemo po biskvitu (ne vse naenkrat), da se enakomerno napoji, nato sladico pustimo stati vsaj 4 ure oziroma najbolje kar čez noč.

Triki in namigi

Ta sladica je najboljša dobro ohlajena in naslednji dan, ko se okusi dobro prepojijo.

Namesto jagod lahko dodamo tudi drugo sveže sadje, kot so maline, mango ipd., kar doda sladkemu biskvitu lepo svežino in ravnovesje.

Sladka smetana, ki jo uporabimo za premaz, mora biti lahka, puhasta in kremasta, zato jo stepamo zelo hladno in počasi.

Sladki smetani za boljšo obstojnost in teksturo dodamo še kakšno žličko kisle smetane ali sira maskarpone, za svežino pa lahko tudi nastrgano limonovo lupino.

