TOP 7 receptov za vlaganje zelenjave, ki je trenutno na vrtu

Pridelke pogosto vlagamo v kozarce, če v zamrzovalniku nimamo dovolj prostora. Vlagamo lahko v olje ali kis, shranki pa bodo praviloma ohranili obstojnost nekaj mesecev, tudi leto in več. Pri tem je ključnega pomena higiena pri delu, če se namreč v zaprtem kozarcu pojavijo kakšni mikroorganizmi, se bo hrana hitro pokvarila.

Za vlaganje v kis so primerne denimo kumarice, stročji fižol, paprika, rdeča pesa, korenje, priljubljene so mešane kisle solate iz zelja in katere koli vrste zelenjave izmed naštetih. Zelenjavo v kisu s pridom uporabljamo vse leto namesto sveže. Da bi še povečali obstojnost shranka in tudi zaradi okusa, dodamo še sol in sladkor ter seveda začimbe po okusu. Priprava shrankov v kisu je dokaj preprosta, zahteva pa dosleden red in čistočo, da preprečimo morebitne okužbe.

Kozarce pred uporabo steriliziramo, bodisi v vreli vodi, v pečici ali v pomivalnem stroju. Vlagamo zmeraj le brezhibno, zdravo, čvrsto in nepoškodovano zelenjavo, ki jo dobro očistimo, operemo in posušimo. Postopkov je več, vsem pa je skupno to, da zelenjavo v kozarcu zalijemo z mešanico kisa in vode, običajno še sladkorja in izbranih začimb. Nekateri recepti svetujejo, da jo pred vlaganjem na hitro prekuhamo, drugi, da jo za nekaj ur potopimo v slano vodo. Izkušene gospodinje pravijo, da tovrstna priprava ni potrebna in lahko uporabimo kar svežo.

Dva postopka

Ko jo zložimo v kozarce, sta postopka zopet dva. Po prvem mešanico kisa, vode in začimb prevremo, z njo prelijemo zelenjavo in kozarce nemudoma dobro zapremo. Postavimo jih na glavo in ohladimo.

V drugem primeru jo zalijemo s hladno mešanico kisa, kozarce dobro zapremo in jih zložimo v lonec, na dno katerega smo položili kuhinjsko krpo. V lonec vlijemo vode, da sega malo pod rob kozarcev, in jo zavremo. Kozarce lahko ohladimo v vodi ali pa jih na glavo obrnjene zložimo na krpo, pokrijemo z debelo krpo, na primer brisačami, in pustimo, da se ohladijo.

Potem kozarce zložimo v hladen in temen prostor, najbolje v klet, če jo seveda imamo. Preden jih začnemo uporabljati, naj stojijo vsaj en mesec, bolje še malo več, da se zelenjava dobro prepoji. Neoporečno vložena bo obstojna tudi leto ali več, ko kozarec odpremo, pa ga hranimo v hladilniku in porabimo čim prej. Za shranke uporabimo le zdravo in svežo zelenjavo.

