TOP 5 receptov s paradižnikom za ekstra jedi

Poletje gre proti koncu, prav tako pa naši shranki in kuhanje paradižnika. Večji del ste ga verjetno tudi pri vas že vložili, zdaj pa si privoščimo še kaj bolj posebega, kar se ne znajde vedno v kozarčkih shrambe ali na krožnikih.
Fotografija: Obožujemo paradižnik FOTO: Farknot_Architect/Getty Images
Obožujemo paradižnik FOTO: Farknot_Architect/Getty Images

28.08.2025 ob 08:51
28.08.2025 ob 08:51

1. Kečap, ki ga naredimo sami

Veliko bolj zdrav in okusen od kupljene različice.

2. Pečeni paradižniki in feta

Da, priznamo: s tiktoka. Ampak smo preskusili in zares je odlično. Namesto fete lahko uporabite mladi sir. Preprosteje ne gre.

3. Marmelada

Paradižniki in marmelada – na prvi pogled se sliši kot ljubezenska zgodba, ki se ne bi smela zgoditi. Pa se je. In to na tako prepričljiv način, da smo ostali brez besed. 

4. Paradižnikova juha in kozice

Bogata paradižnikova juha je lahko pravi napad močnih okusov na brbončice. K njej se zato priležejo na maslu popražene kozice, ki dodajo dobrodošel kontrast tako v teksturi kot okusu.

5. Ocvrti zeleni paradižniki

V mislih imamo nezrele paradižnike. Izvrstno je tole, sploh v kakšnem sendviču ali burgerju ...

