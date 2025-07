TOP 5 receptov s kozicami: obliznili boste vse prste

1. V kremni omaki

Tako pripravljene se najbolje počutijo v družbi polente, njokov ali testenin. Postrežemo še vroče, potresene z grobo nasekljanim peteršiljem.

2. V paradižnikovi juhi

Prefinjena kompleksnost okusa te juhe gre na rovaš same priprave – paradižnik namreč v družbi čebule in česna spečemo v pečici, kar privede do lepljive karamelizacije in zato polnejšega okusa.

3. S pekočimi špageti

Morski sadeži, ljubezen in pekoče – vse to gre tako lepo skupaj!

4. Z bučko

Idealno poletno kosilo: hitro in lahko, sveže in sezonsko, pikantno in morsko.

5. S tagliatellami

Omaka z rakci se božansko z rezanci, zato se ne čudimo, da je zadnjih nekaj let to res vroča roba med recepti.