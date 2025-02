TOP 3 recepti za krompirjev golaž: namigi, ki jih je dobro upoštevati

Krompirjeve enolončnice so jedi, ki jih ljubitelji krompirja kuhajo na nešteto načinov. Dodajamo jim različno zelenjavo, stročnice ali kaše, meso, suhe mesnine, klobase ali hrenovke, lahko pa so zelo okusne brezmesne, tudi veganske jedi.

Krompirjeve jedi nas spravijo iz zadrege, ko je treba na hitro skuhati kosilo, saj je krompir zelo hitro kuhan, pazimo pa, da bodo tudi preostale sestavine kuhane hkrati. Za enolončnice krompir običajno narežemo na enakomerno velike kocke, pred kuhanjem ga lahko na hitro dušimo skupaj z drugo zelenjavo. Ne na prevročem, da se ne prismodi. Jed zalivamo z vodo ali jušno osnovo. Če kuhamo gosto enolončnico, na primer golaž, je pomembno, da se krompir dobro skuha, skoraj razkuha, tako bo imel golaž značilno gostoto, hkrati pa ostane jed na žlico. Čeprav so nas včasih učili, da krompirja ne smemo pogrevati, se danes tega ne držimo več. Vedeti pa moramo, da se krompirjeve jedi, ki stojijo nekaj časa, zelo zgostijo, pravimo, da krompir popije tekočino. Spomnimo se samo na krompirjevo solato, ki jo moramo ponovno začiniti, če jo postrežemo čez nekaj ur. Tako bo tudi z golažem ali gosto enolončnico, ki jo pred pogrevanjem zalijemo z vodo, še bolje, če smo prihranili jušno osnovo, in po potrebi dodamo tudi začimbe.

Krompirjeve juhe in enolončnice v številnih različicah najdemo v večini tradicionalnih kuhinj slovenskih pokrajin, gospodinje pa so recepte prirejale predvsem glede na sestavine, ki so jih imele na voljo. Med najbolj okusne spada krompirjev golaž, za katerega poleg krompirja potrebujemo še čebulo, česen, svežo papriko in paradižnik, začimbe, med njimi je obvezna mleta rdeča paprika, okus pa lahko izboljšamo s kozarcem suhega vina, ki ga dodamo med kuhanjem. Krompirjev golaž kuhamo tako, da ga zalijemo z vodo le toliko, da je jed pokrita. Če med kuhanjem preveč povre, jo dodajamo sproti. V približno pol ure bo krompir ravno prav mehak, golaž pa primerno gost. Postrežemo ga samostojno, zraven se poda sveža solata. Za ljubitelje mesa v golažu kuhamo na kolobarje narezane hrenovke, lahko pa jih postrežemo zraven. Krompirjeve jedi, tako kuhane kot pečene, potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem.