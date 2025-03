Se še spomnite pijane neveste – včasih še preveč razmočenega biskvita, ki je dišal po rumčku in bil premazan s pudingom ter smetano? Pa ocvrtih jabolčnih obročkov, ki bi jih kar jedli in jedli. Prav neverjetno je bilo, kako ogromno količino kakavovega peciva smo lahko spravili vase in kako ponosni smo bili, ko smo se pri gospodinjskem pouku naučili znamenitega peciva na lončke.