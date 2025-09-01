TOP 10 receptov z makom za prvi šolski dan

Ponekod po Sloveniji stari običaj veleva, da je treba otrokom na prvi šolski dan ponuditi nekaj z makom, da se bodo naši najmlajši vse leto dobro učili. Ali upoštevanje tega običaja prav zares prinese lepe šolske ocene, seveda ne vemo, vemo pa, da so recepti, ki omenjajo mak, res raznoliki, saj se ta sestavina, ki jo imate verjetno že zdaj kje v kuhinjskih omaricah, lepo ujame tako s slanimi kot tudi sladkimi okusi.

Rezanci, štručke

Ena najbolj znanih slanih jedi, ki ga omenjajo, so nedvomno rezanci z makom. O njih je v pesmi Al' se nekad dobro jelo (torej: Kako dobro se je jedlo nekoč) prepeval panonski mornar Đorđe Balašević, na to jed pa ste verjetno naleteli, če ste se kdaj ustavili v tistih krajih, v katerih je plul omenjeni avtor, poznajo pa jo tudi marsikje po Sloveniji. Njeno bistvo zajema dve sestavini: (domače) široke rezance (namesto katerih lahko uporabimo tudi kakšne druge testenine) in makov posip, ki mu dodamo ravno toliko kristalnega sladkorja, da jed prijetno škrta med zobmi.

Iz otroštva se spomnimo tudi priljubljenih makovih štručk; ko so bili ti mlečni kruhki, na debelo posuti z makom, za vrtčevsko ali šolsko malico, je bil mali praznik, saj so se tako lepo ujeli s skodelico toplega mleka, kakava ali bele kave, da se je puhasti kruhek kar raztopil.

...

Nekaj slanega

Poznamo tudi makov nadev, ta je največkrat vključen v potico. Če se nam zdi priprava potice na prvi šolski dan zamudna (ali pa preprosto nimamo volje, da bi od nekod potegnili pekač za potice), predlagamo, da testo razvaljate, ga namažete z nadevom, nato zavijete kot potico in razrežete na približno dva centimetra debele rezine. Te nato, kot osja gnezda, polagamo na pekač, pokrit s papirjem za peko, in spečemo, za piko na i, ko je pecivo že ohlajeno, pa prelijemo s sladkornim limonovim prelivom, ki ga pripravimo tako, da skodelico sladkorja v prahu pomešamo z malce sveže iztisnjenega limonovega soka.

Med slanimi okusi, ki jih dopolni mak, so verjetno najbolj priljubljeni domači grisini ali krekerji; pri pripravi obeh prigrizkov lahko mak vmešamo že v testo ali pa ga uporabimo za posip.

Recepti z makom