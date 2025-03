Toliko časa zdržijo narezane mesnine v hladilniku

Od mortadele do suhega pršuta in posebne salame. Takšne ali drugačne mesnine pogosto najdemo v hladilniku, saj so izjemno priročne za hiter obrok, ko nas zgrabi lakota. Prav tako jih je dobro imeti na zalogi, če se na vratih pojavijo nenapovedani obiski in je treba na hitro pripraviti enostaven narezek. No, ali pa sendvič za izlet ali službeno malico. Skratka, prepričani smo, da imate s takšnimi sestavinami pogosto opravka.

Danes seveda ne bomo naštevali, katere vrste vse poznamo, saj vemo, da so delikatesne police iz dneva v dan daljše in bolj raznoliko obložene. Ukvarjali se bomo predvsem s tem, kako dolgo tovrstne mesnine zdržijo, ko jih odpremo. Se lahko zanašamo na rok trajanja na njihovi embalaži tudi po odprtju? In kako jih pravilno shranjevati, da bodo držale kar najdlje?

Predpakirane mesnine držijo dlje

Če so predpakirane mesnine pravilno shranjene v hladilniku in embalaža ni odprta, lahko zdržijo nekje do dveh tednov oziroma upoštevamo rok trajanja, ki je naveden na embalaži. Dolga obstojnost teh izdelkov je večinoma posledica uporabe konzervansov, kot sta natrijev nitrat in sol, ki preprečujeta rast bakterij z zmanjševanjem vsebnosti vode v mesu. Ni pa nujno, da so vse mesnine tudi močno konzervirane, vsebnost naštetih sestavin pa se razlikuje od izdelka do izdelka.

Ko pa enkrat embalažo odpremo, se rok trajanja skrajša na tri do pet dni. Po odprtju so mesnine izpostavljene zraku in bakterijam, kar pošteno pospeši njihovo kvarjenje. Pomembno je, da delikatesne mesnine pravilno shranimo. Najbolje je, da jih zavijemo v folijo ali zapremo v neprodušno posodo. Če bodo izpostavljene zraku, bodo hitro oksidirale.

Sveže rezane mesnine se hitro pokvarijo

Sveže narezane mesnine iz delikatese ali mesnice pa imajo enako obstojnost kot predpakirane mesnine po odprtju. To pomeni, da jih je treba porabiti v treh do petih dneh, če so v hladilniku pravilno shranjene. Ker sveže mesnine nimajo enake zaščite pred konzervansi kot predpakirane različice, so še bolj občutljive na bakterije in hitreje pokvarljive.