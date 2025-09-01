VZGOJA IN UČENJE
To šolsko leto bo vaš otrok zagotovo uporabljal UI (in kaj naj ob tem naredimo starši)
Velika večina šolarjev že uporablja umetno inteligenco, od staršev pa je odvisno, ali si bo njihov otrok z njo pomagal ali mu bo dolgoročno škodila.
Nekaj dni pred novim šolskim letom je slovenska točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si objavila rezultate ankete o rabi umetne inteligence med šolarji. Ti kažejo, da orodja generativne umetne inteligence že uporablja večina osnovnošolcev tretje triade osnovne šole in srednješolcev.
