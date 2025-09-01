VZGOJA IN UČENJE

To šolsko leto bo vaš otrok zagotovo uporabljal UI (in kaj naj ob tem naredimo starši)

Velika večina šolarjev že uporablja umetno inteligenco, od staršev pa je odvisno, ali si bo njihov otrok z njo pomagal ali mu bo dolgoročno škodila.
Fotografija: Le petina najstnikov zaveda, da uporaba orodij generativne umetne inteligence ni dovoljena mlajšim od 13 let.
Odpri galerijo
Le petina najstnikov zaveda, da uporaba orodij generativne umetne inteligence ni dovoljena mlajšim od 13 let.

Da. M.
01.09.2025 ob 19:05
Da. M.
01.09.2025 ob 19:05

Nekaj dni pred novim šolskim letom je slovenska točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si objavila rezultate ankete o rabi umetne inteligence med šolarji. Ti kažejo, da orodja generativne umetne inteligence že uporablja večina osnovnošolcev tretje triade osnovne šole in srednješolcev.

Več preberite TUKAJ.

Preberite še:

 

Učitelje iščejo tudi po družbenih omrežjih
Danes v šolske klopi vstopa 190.001 osnovnošolec in okoli 88.000 dijakov.

Špela Kuralt
 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?
Življenjski slog, ki omogoča delo na poti, raziskovanje novih mest in ustvarjanje brez meja.

Promo Slovenske novice

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

umetna inteligenca starši šola internet učenje safe.si

Priporočamo

Sledil navigaciji, našli so ga podhlajenega in dehidriranega
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Poglejte našo ministrico na prvi šolski dan »kar nekaj jeseni nazaj« (FOTO)
Jasna Kuljaj v ŠOKkastu: »Opravljanje je rak rana družbe!« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Komentarji:

Priporočamo

Sledil navigaciji, našli so ga podhlajenega in dehidriranega
»Baba stara«? Saša Einsiedler ostro udarila nazaj: »Lupčki moji ...« (VIDEO)
Poglejte našo ministrico na prvi šolski dan »kar nekaj jeseni nazaj« (FOTO)
Jasna Kuljaj v ŠOKkastu: »Opravljanje je rak rana družbe!« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

7 razlogov, zakaj je tekalna steza odlična tudi za hojo, ne samo tek

 
Promo

Priložnost za vse: delo v Lizboni, Atenah, na Baliju ...

 
Promo

To so zadnji hiti v opremljanju doma

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.