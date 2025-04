To so vrtnine, ki jih velja vzgojiti iz semen (ne sadik)

Ko se narava začne prebujati in dnevi postajajo daljši, nas kaj hitro premami skušnjava, da bi se lotili vrtnarstva. Seveda bi si želeli, da so naše gredice že prvi dan polne zelenih rastlinic in njihovih poganjkov, a je včasih bolje, da jih vzgojimo iz semena, kot da bi posadili sadike. To bo seveda od nas zahtevalo nekoliko več potrpljenja, saj bo treba počakati, da rastline vzkalijo in pokukajo iz zemlje. Ima pa setev semena tudi mnoge prednosti, zaradi katerih se splača na pridelek počakati kakšen teden dlje.

Drži, da je nekatere vrtnine bolje kupiti kot sadike, ki so jih pridelali v vrtnariji; z njimi pridobimo tudi nekaj časa. Za rastline, ki jih naštevamo v nadaljevanju, pa gotovo velja, da se splača z njimi na gredicah ukvarjati od začetka, od semena do pridelka.

Celoten članek si lahko preberete na deloindom.si.