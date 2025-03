To so tri napake, ki se jim izognite pri uveljavljanju reklamacij (VIDEO)

Reklamacije so pogost pojav pri gradnji in obnovi nepremičnin, a žal se potrošniki zaradi napačnega pristopa pogosto znajdejo v slepi ulici. V novi epizodi podkasta Deloindom smo se z Dejanom Ciringerjem, vodjo sektorja za splošni nadzor na Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije, pogovarjali o tem, kako pravilno ravnati ob reklamaciji in katerim napakam se moramo izogibati.

