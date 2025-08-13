To slovensko stopnišče vas bo pustilo brez besed – in vse zaradi knjižnih polic

Le redko se še zgodi, da je v sodobnih interierjih mogoče opaziti knjige. Te so v zadnjih letih nekako izginile iz domačih knjižnih polic. A v hiši, ki jo predstavljamo tokrat, ni tako. V domu mlade štiričlanske družine so knjige v glavni vlogi – osrednja dekoracija prostorov in izhodišče prenove. Slednjo je zasnovala arhitektka Meta Kutin iz biroja mKutin.

Projekt je obsegal prenovo notranjosti 150 kvadratnih metrov velike družinske hiše, ki je že pred leti dobila novo fasado in okna, zato v fasadni ovoj niso posegali. »Naročniki niso želeli prevelikih gradbenih sprememb, zato smo posege v objekt načrtovali posebej premišljeno. Obstoječa zasnova hiše je obsegala veliko ločenih prostorov, ki so se nizali ob hodniku. Z izbranimi manjšimi preboji nosilnih sten smo prostore povezali, tako da je zasnova začela podpirati sodoben način bivanja. Kuhinja, jedilnica in velika dnevna soba so postali povezani. Spalnica pa se je povezala z garderobo in delovnim prostorom,« je pojasnila arhitektka Meta Kutin. Občutek odprtosti so namesto z velikimi preboji poskušali doseči z drugimi prijemi. Na primer, z vratnimi podboji brez zgornje prečke, ki optično bolj povežejo prostore.

