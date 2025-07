Pri nas je limetino zelena cvetača s prelepo stožčasto rožo, ki jo sestavljajo v pravilno spiralo nanizani manjši stožci, relativna novost, v Italiji pa jo gojijo že štiristo let! Ta križanec med brokolijem in cvetačo se imenuje romanesco. V primerjavi z običajno cvetačo ima trdnejšo teksturo, je sladkastega okusa in ima nežen priokus po oreščkih.

