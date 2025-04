To pa morate narediti: jerpica – sploščen slovenski kruh, ki ga posujemo z ocvirki

Jerpica je nizek kruh okrogle oblike, ker se je včasih pekla v krušni peči in se je naredila na loparju. Včasih je primanjkovalo moke, zato so na hitro spekli nizek kruh, jerpico. Posuta je z ocvirki ali pomazana s smetano, kar pač je imela gospodinja na razpolago,« nam je pojasnila Cvetka Koražija, domačinka z južnega predela Slovenije. Kot še dodaja sogovornica, se pogosto dogaja, »da isto jed v različnih krajih poimenujemo drugače ali istoimensko jed pripravljamo na različne načine. Tako se jerpica na Kozjanskem in v Obsotelju imenuje tudi erpica, pršjača, ocvirkovka ali kar pogača.«

To jed so, še izvemo, pripravljali »ob peki kruha, ker je bila prej pečena kot kruh, zato so jo lahko jedli toplo, kruh pa se včasih isti dan ni smel rezati«.

Zanimiva in enostavna jed

Ko že pišemo o slovenskih sploščenih kruhkih, lahko dodamo še to: podobne jedi, ki so jih pogosto pekli ob redni tedenski peki kruha, poznajo tudi na Gorenjskem in Koroškem. Na Bledu to tradicionalno jed v zadnjem obdobju oživljajo člani turističnega društva, ki jih po različnih dogodkih spremlja premična krušna peč, v kateri pripravljajo blejsko posmoduljo – sploščeni kruhek, dopolnjen z nadevi, ki so bili tudi v starih časih pri roki. Kar je zanimivo in tudi lepo: posmoduljo lahko naročimo v nekaterih picerijah v tem delu Gorenjske, denimo v Špici, ki jo vodi nekdanji veslač Jani Klemenčič, ali radovljiški piceriji Baffi, kjer dobrote iz natančno izdelanega testa z drožmi peče Simon Koštomaj. Prav tako na Gorenjskem, v Tržiču, podobni jedi rečejo flika. Recept pa najdete TUKAJ.

Na Koroškem sploščene kruhke, pripravljene z drožmi in iz rženega testa, imenujejo trente. Takole nam je o njih pred časom pojasnila Doroteja Omahen, avtorica kuharske knjige Kuharija po Koroško: »Tudi meni je to izjemno zanimiva jed in hkrati zelo enostavna. Jaz jo imam najraje z grumpi, torej ocvirki, medtem ko poleti prija trenta, spečena brez dodatkov, na katero nato namažemo kislo smetano in jo posujemo s sesekljanim drobnjakom.«

Jerpica

Danes je jerpica zelo priljubljena jed na različnih dogodkih in praznovanjih ali kar tako, za gušt,« nam je pojasnila Cvetka Koražija, ko nam je posredovala recept za to tradicionalno jed, značilno za Kozjansko in Obsotelje.

500 g moke

30 g svežega kvasa

1 žlička soli

dobre 3 dl tople vode

Premaz

1 jajce

20 dag ocvirkov

Priprava

Presejani moki, lahko je krušna ali bela, dodamo kvasec, toplo vodo, sol in malo maščobe. Sestavine zamesimo v bolj mehko testo in pustimo vzhajati, da se volumen podvoji. Vzhajano testo položimo na namaščen pekač ali peki papir ter z dlanmi in prsti poravnamo po pekaču. Premažemo z razžvrkljanim jajcem in posujemo s toplimi ocvirki. Pečemo približno 15 minut na 250 stopinj Celzija.

