To napako pri lupljenju kumar delamo skoraj vsi

Večina nas kumare brez pomisleka olupi, ampak le redki vedo, da nas to početje prikrajša za celo vrsto koristnih snovi. Poleg tega lahko na ta način osiromašimo okus in hrustljavo teksturo, ki jo pri poletnih kumarah vsi tako zelo cenimo.

Zakaj je bolje, da kumare ne olupimo?

Zato ker je ravno v olupku skritih največ hranilnih snovi – od vlaknin, antioksidantov pa do vitaminov (predvsem vitamina K in A). Poleg tega pa prav ta temnozelena plast vsebuje kvercetin, močan flavonoid, ki ima protivnetne in protialergijske učinke. Če kumaro olupimo, gre vse to – direktno v koš. Torej, če imamo opravka z domačimi ali ekološkimi kumarami, ki niso voščene in niso bile intenzivno škropljene, jih je bolje užiti z olupkom.

...

Kdaj pa je lupljenje res smiselno?

Seveda pa ni vsaka kumara primerna za uživanje z olupkom. V primerih, če je bila kumara škropljena ali voskana, če je kumara grenka, če je debela in stara ali če jo pripravljamo za otroke, je bolje, da kumaro preprosto olupimo. A tudi v tem primeru nam olupka ni treba zavreči. Olupke lahko namreč shranimo za osvežilni obrazni obkladek, za v smuti ali jih narežemo na trakce in zamrznimo za dodatek vodi z limono. Tako kumaro lahko učinkovito uporabimo do zadnjega, brez odpadka.